Насер Шадли: "Неважно, выиграет Бельгия ЧМ или нет, наше достижение - просто фантастика"

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли подчеркнул, что его команда добилась выдающегося достижения на чемпионате мира-2018. Бельгийцы победили в четвертьфинале Бразилию (2:1) и пробились в полуфинал, где сыграют с Францией.

- Победа над командой Бразилии стала для нас большим шагом вперед, а наша уверенность приобрела новый импульс, - цитирует ТАСС Шадли. - Все мы, 11 миллионов бельгийцев можем смело гордиться нашим достижением. Неважно, выиграем мы чемпионат мира или нет, но то достижение, которое есть на данный момент, - это просто фантастика.

После победы в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды Бразилии у нас было неимоверно много эйфории, однако ровно на следующий день мы спустились на землю. Сейчас в нашей команде все максимально сконцентрированы на игре против команды Франции. Это всегда особый колорит, играть против соседней страны будь то Нидерланды или Франция. Это дерби.

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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