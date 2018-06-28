Насер Шадли: "На чемпионате мира все организовано на высшем уровне"

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против Англии отметил, что капитан соперников Харри Кейн подошел к турниру в хорошей форме. В двух стартовых играх форвард "трех львов" забил 5 мячей – он единолично возглавляет гонку бомбардиров.

– Сборная Бельгии набрала максимальное количество очков в первых двух матчах. Довольны такими результатами?

– Конечно, здорово, что мы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, – цитируют "Известия" Шадли. – Мы отлично провели два первых матча на чемпионате мира, но все понимают, что главные игры еще впереди.

– В заключительном туре вас ждет битва с командой Англии за первое место в группе.

– Да, мы понимаем, что это будет непростой матч. Нам будет противостоять очень серьезный соперник, с хорошим подбором игроков. Думаю, это будет интересная игра.

– В составе англичан выступает ваш бывший одноклубник по "Тоттенхэму" Харри Кейн. Стоит ли ожидать от него серьезных проблем?

– Кейн – отличный форвард, и, безусловно, справиться с ним будет непросто – он набрал очень хорошую форму. Тем не менее мы попытаемся сделать все, чтобы сдержать его.

– Как вам организация чемпионата мира?

– Все отлично, не могу сказать ничего другого. Стадионы, тренировочные базы, аэропорты – все на высшем уровне. Нам очень нравится, как всё организовано.

Матч Англия - Бельгия состоится сегодня, 28 июня, в Калининграде. Начало игры - 21.00 по московскому времени.

Когда первое место хуже второго. Устроят ли Англия и Бельгия поддавки на Балтике?