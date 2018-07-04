Насер Шадли: "Игра с Японией была сумасшедшая – уверен, зрители довольны"

Полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли после победы над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (3:2) в интервью "Известиям" отметил, что игра получилась сумасшедшей. Бельгийцы на последних минутах забили победный гол.
– Что произошло в эпизоде с вашим победным голом?
– Была тяжелая игра на последних минутах. Абсолютно равный матч с равными возможностями для взятия ворот. Мы уже понимали, что дело идет к дополнительному времени, и Япония едва не наказала нас за это. Хорошо, что Куртуа смог отбить удар Хонды. После этого мы заметили, что есть возможность для контратаки и постарались как можно быстрее доставить мяч до чужой штрафной площади. Это большая удача, что все обернулось голом. Тома Менье сделал отличную передачу – мне оставалось только не промахнуться.
– Из-за чего в начале второго тайма сборная Бельгии позволила японцам забить два гола и повести в счете?
– Япония – очень хорошая команда. Она хорошо выходит из обороны в атаку, неплохо исполняет стандарты и способна наказать соперника за ошибку. Именно это и произошло во втором тайме. Мы невероятно счастливы, что смогли спасти этот матч. Игра была сумасшедшая – уверен, зрители довольны.
– Можете поделиться впечатлениями от арены в Ростове-на-Дону?
– Прекрасный стадион, прекрасная атмосфера на трибунах. Я очень доволен. Впрочем, мне понравились все стадионы и города, на которых мы были во время этого чемпионата. И условия проживания на базе тоже очень хорошие. Россия здорово справляется с организацией мундиаля. Нам остается только думать о футболе и радовать болельщиков.
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https://iz.ru/762723/aleksei-fomin/naser-shadli-neveroiatno-schastlivy-chto-spasli-match-s-iaponiei