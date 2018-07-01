Народные гулянья продолжаются. Люди забрались на автобусную остановку в районе Лубянки

Народные гулянья по случаю победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, 4:3 пен.) продолжаются. Большое количество людей забралось на автобусную остановку, которая расположена напротив Детского мира.

Сообщается, что полиция уже подъехала на место событий и делает соответствующее объявление.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

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