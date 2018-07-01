Народные гулянья продолжаются. Люди забрались на автобусную остановку в районе Лубянки

Народные гулянья по случаю победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, 4:3 пен.) продолжаются. Большое количество людей забралось на автобусную остановку, которая расположена напротив Детского мира.
🔥🔥🔥 Центр Москвы прямо сейчас! #ЧМ2018 #РоссияИспания pic.twitter.com/J90L5hdk8X– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 1 июля 2018 г.
Сообщается, что полиция уже подъехала на место событий и делает соответствующее объявление.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).