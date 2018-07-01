23:05 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Народные гулянья продолжаются. Люди забрались на автобусную остановку в районе Лубянки

Народные гулянья в МОСКВЕ. Фото "СЭ"
Народные гулянья в МОСКВЕ. Фото "СЭ"

Народные гулянья по случаю победы сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, 4:3 пен.) продолжаются. Большое количество людей забралось на автобусную остановку, которая расположена напротив Детского мира. 

Сообщается, что полиция уже подъехала на место событий и делает соответствующее объявление.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

Все о чемпионате мира по футболу-2018     

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Испании?
голосовать
К комментариям
3
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ