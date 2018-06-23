Нападающий Туниса Вахби Хазри: "Бельгия просто сильнее"

Нападающий сборной Туниса Вахби Хазри поделился мнением о разгроме от Бельгии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

- Бельгия - очень талантливая команда. Мы сделали все, что могли. Пенальти? Да, наверное, его назначили правильно. Мы в целом довольны своим выступлением в группе. Тунис набрал форму ко второму матчу, но переиграть такую команду, как Бельгия, тяжело. Тем более мы показали открытый футбол, и ошибки при такой игре неизбежны. Бельгия просто сильнее нас, - сказал нападающий. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Сборная Туниса выступает в группе G. Ей предстоит сыграть против Панамы (28 июня, Саранск).

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