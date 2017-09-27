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13:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нападающий "Спартака-2" Сакала вызван в сборную Замбии

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"Спартак" на своем официальном сайте объявил о вызове нападающего Фэшн Сакалы в сборную Замбии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. 7 октября замбийцы в гостях сыграют против сборной Нигерии.

Отметим, что 20-летний футболист во второй раз вызван в национальную команду. Его дебют состоялся 2 сентября в игре против Алжира.

За молодежную сборную форвард провел 10 встреч, в которых забил 7 голов. В этом сезоне, в составе "Спартака-2", Сакала забил шесть голов в 13 матчах ФНЛ.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-27-sakala_priglashen_v_sbornuyu_zambii/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serzheo

ахахахахахаха)))))))))))

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