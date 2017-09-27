Нападающий "Спартака-2" Сакала вызван в сборную Замбии

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о вызове нападающего Фэшн Сакалы в сборную Замбии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. 7 октября замбийцы в гостях сыграют против сборной Нигерии.

Отметим, что 20-летний футболист во второй раз вызван в национальную команду. Его дебют состоялся 2 сентября в игре против Алжира.

За молодежную сборную форвард провел 10 встреч, в которых забил 7 голов. В этом сезоне, в составе "Спартака-2", Сакала забил шесть голов в 13 матчах ФНЛ.