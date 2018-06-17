Нападающий сборной Мексики Хименес: "Могли забить больше"

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес заявил, что его национальная команда могла забить больше голов в ворота Германии. Мексиканцы обыграли немцев со счетом 1:0.

- Что сказал тренер перед матчем? Команда была так заряжена на атаку.

- Сказал, что в обороне нужно быть внимательными и организованными. А в атаке вы и так видели, что мы сделали. Могли бы забить и больше мячей, но довольны такой победой.

- Германия – действующий чемпион мира. Круто же обыграть такую команду, она к тому же и не проигрывала давно?

- Все матчи сложные, но мы очень хотим показать хороший результат. Мы едины, как семья, в этом наша главная сила. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Сборная Мексики выступает в группе F. Ей предстоит встретиться с Кореей (23 июня, Ростов) и Швецией (27 июня, Екатеринбург).

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