Нападающий сборной Германии Гомес рассчитывает на победу в матче со Швецией

Нападающий сборной Германии Марио Гомес заявил, что его национальная команда рассчитывает на победу в матче группового этапа чемпионата мира против Швеции.

- О плохом мы не думаем. Мы можем и хотим победить, - цитирует Гомеса РИА Новости. - С нашей силой мы так и должны думать. О поражении я не думаю. Первая игра спустила нас с небес на землю. У нас, кстати, хорошая группа, хотя многие так не считают.

Он также добавил, что тренерский штаб и игроки команды проанализировали поражение в игре с Мексикой (0:1).

- Думаю, нам было нужно немного времени для анализа результата первого матча. Мы действующие чемпионы мира, но нам было сложно справиться с мексиканцами. Чувствовали мы себя не очень хорошо, обсуждение у нас было довольно резким. Но сейчас мы сконцентрированы, не падаем духом, - сказал Гомес.

Сборная Германии выступает в группе F. Ей предстоит встретиться со Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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