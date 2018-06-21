18:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нападающий сборной Австралии: "Вполне могли победить Данию"


Форвард сборной Австралии Томи Юрич объясняет, почему не удалось обыграть Данию в матче ЧМ-2018 (1:1).

- Знаете, мы пытались, боролись и вполне могли победить, - сказал Юрич. - Вроде ко всем играм готовимся одинаково, но тут что-то пошло не так. Думаю, гол все бы изменил в другую сторону. Жаль. Хотя результат, наверное, справедливый. (Ярослав СУСОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Дания - Австралия

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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