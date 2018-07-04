Нападающий Хорватии назвал главный плюс сборной России

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич заявил, что Россия – сильная команда, главным плюсом которой станет фактор своего поля. Встреча между хорватами и россиянами пройдет 7 июля в Сочи.

- Сборная России показала хороший футбол как на групповой стадии, так и в матче с испанцами, - цитирует ТАСС Ребича. - Это очень сильная команда, к тому же она играет дома, это будет большим плюсом для россиян. Однако мы фокусируемся прежде всего на нашей команде и наших сильных сторонах. Повторить успех команды в 1998 году и взять бронзу? Тот чемпионат смотрела вся моя семья, я помню, как она отмечала успех, и горжусь этим. Конечно, 20 лет назад и сейчас команды показывают разный футбол, но тогда это был фантастический результат для сборной Хорватии. Я верю, что наша команда на этом чемпионате сделает как минимум то же самое.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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