Нападающий "Динамо" Панченко сделал прогноз на матч ЧМ Россия - Египет

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал, за счет чего сборной России удалось победить Саудовскую Аравию (5:0) в матче открытия чемпионата мира, а также дал прогноз на игру с Египтом.

- Перед чемпионатом мира давление действительно было колоссальное, и от этого как раз и были неудачи, думаю, - цитирует "Московский комсомолец" Панченко. - Я тоже очень сильно переживал. Не понимал, сколько можно критиковать, настало время объединиться и поддержать команду. И вот вчера это произошло, когда вся страна с флагами поддерживала команду и радовалась победе. Наверное, именно это дало игрокам такой запредельный настрой, который был виден с первых минут. Уверен, что после победы ребята психологически раскрепостились и со спокойной душой будут готовиться к следующим матчам. Мой прогноз на игру с Египтом? 2:1. Пусть забьют, например, Головин и Дзюба.

Напомним, встреча россиян с египтянами пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия - Египет: онлайн-трансляция матча - 19 июня в 21.00. Санкт-Петербург

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