Наказать за безынициативность! Сенегал просит ФИФА пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира

Федерация футбола Сенегала (FSF) направила в ФИФА письмо, в котором просит пересмотреть правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по критерию фэйр-плей, сообщает ВВС. В Сенегале считают, что нужно наказывать команды, которые играют безынициативно.

Сенегальцы не прошли в плей-офф ЧМ-2018 из-за дополнительного показателя, набрав больше желтых карточек, чем Япония. При этом по остальным показателям команды были равны. В тексте письма указывается ситуация, когда японцы стали доигрывать матч с Польшей (0:1), не пытаясь атаковать, потому что их устраивал счет 1:0 в параллельном матче Колумбия – Сенегал.

- Федерация считает, что сборная Японии в буквальном смысле перестала играть в матче с командой Польши, когда узнала, что сборная Колумбии забила гол Сенегалу, и счет стал ее устраивать, - говорится в письме. - Федерация также шокирована, что главный тренер сборной Японии на пресс-конференции подтвердил, что дал указание удержать счет 0:1.

Ранее директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отмечал, что организация еще раз изучит правило выхода в плей-офф, однако вряд ли его изменит.