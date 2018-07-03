Наитан Нандес: "Надеюсь, Гризманн вспомнит, что он наполовину уругваец"

Полузащитник сборной Уругвая Наитан Нандес надеется, что форвард сборной Франции Антуан Гризманн вспомнит о своей любви к уругвайцам во время матча 1/4 финала ЧМ-2018. Ранее Гризманн говорил, что ему нравится Уругвай.

– Гризманн по духу уругваец, – цитирует AFP Нандеса. – Он делает все, чтобы выглядеть как уругваец. Для него этот матч может быть особенным. Мы надеемся, что он будет помнить, что наполовину уругваец.

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