08:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Наитан Нандес: "Надеюсь, Гризманн вспомнит, что он наполовину уругваец"


Полузащитник сборной Уругвая  Наитан Нандес надеется, что форвард сборной Франции  Антуан Гризманн вспомнит о своей любви к уругвайцам во время матча 1/4 финала ЧМ-2018. Ранее Гризманн говорил, что ему нравится Уругвай.

– Гризманн по духу уругваец, – цитирует AFP Нандеса. – Он делает все, чтобы выглядеть как уругваец. Для него этот матч может быть особенным. Мы надеемся, что он будет помнить, что наполовину уругваец.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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