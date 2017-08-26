Наингголан завершил карьеру в сборной Бельгии из-за Витселя

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан заявил о прекращении выступлений за сборную Бельгии после того, как не попал в заявку команды на предстоящие игры отборочного турнира чемпионата мира-2018. Хавбек подчеркнул, что не согласен с методами работы главного тренера сборной Роберто Мартинеса.

– Мартинес позвонил мне за час до объявления состава сборной и заявил, что не чувствует моей концентрации на играх национальной команды, – цитирует Nieuwsblad Наингголана. – В прошлый раз я немного опоздал на занятие сборной, но он не назвал это в качестве причины моего отсутствия в заявке. Тогда я опоздал на 37 секунд из-за того, что ждал лифт, и я был не один, со мной опоздали и другие игроки.

Я намерен завершить выступления на международной арене, нет смысла продолжать. Тренер вызывает в сборную сидящего на скамейке запасных в "Монако" Тилеманса. После того, как Мартинес возглавил сборную, он заявил, что будет приглашать футболистов, которые выступают только в топ-чемпионатах, однако после переезда Витселя в Китай это правило вдруг перестало работать. У меня нет ни к кому претензий, но мне не хватает концентрации?! Да перестаньте!

Как-то раз я и Мартинес обедали в одном и том же ресторане на Ибице, и он со мной не поздоровался, после чего и я его проигнорировал. Как можно так работать? Нет смысла продолжать выступать за сборную. В прошлом сезоне я провел 52 матча за "Рому", которая финишировала на втором месте в чемпионате Италии. Всегда делают все возможное для своей команды на поле, но все равно находятся причины, по которым меня можно не вызывать в сборную.

Больше я этого не потерплю. С меня хватит! Теперь я буду сосредоточен на выступлениях за "Рому".