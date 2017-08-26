Наингголан опроверг информацию о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан подчеркнул, что официальные заявления по своей карьере в сборной Бельгии могут быть опубликованы только на его страницах в социальных сетях. Ранее в СМИ появилось интервью хавбека, в котором он якобы заявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как не попал в заявку команды на предстоящие игры отборочного турнира чемпионата мира-2018.

– Если что-то будет сказано официально – вы услышите это от меня, – написал на своей странице в Твиттере Наингголан. – Просто разочарован. Мне нечего больше сказать.