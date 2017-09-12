Наингголан опасается, что может не попасть на чемпионат мира-2018 из-за конфликта с тренером

Полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан отметил, что имеет разногласия с главным тренером команды Роберто Мартинесом. По словам игрока, из-за этого он может пропустить чемпионат мира-2018. Хавбек не был вызван на отборочные матчи с Гибралтаром и Грецией.

- Мартинес сказал, что не вызвал меня из-за потери концентрации, - приводит Football Italia слова Наингголана. - Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Со мной тренер это не обсуждал. Я на минуту опоздал на командную встречу, и теперь рискую пропустить чемпионат мира. Но это абсурд. Интересно, может ли такое произойти с Азаром.

Не собираюсь делать первый шаг. Его должен сделать Мартинес. Я все сделал правильно. Хочу быть частью команды, но боюсь, что меня могут оставить без чемпионата мира.