15:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Наибольшее клубное представительство в полуфиналах ЧМ-2018 - у "Тоттенхэма"


"Тоттенхэм" стал клубом, чьих игроков больше всего в полуфиналах ЧМ-2018. Сразу девять игроков "шпор" добрались до этой стадии турнира. В сборной Англии это Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн, в сборной БельгииТоби Алдервейрелд, Ян Фертонген и Муса Дембеле, а в сборной ФранцииЮго Ллорис.

На втором месте по представительству оказались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", каждый из которых представлен семью игроками.

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