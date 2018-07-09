Наибольшее клубное представительство в полуфиналах ЧМ-2018 - у "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" стал клубом, чьих игроков больше всего в полуфиналах ЧМ-2018. Сразу девять игроков "шпор" добрались до этой стадии турнира. В сборной Англии это Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн, в сборной Бельгии – Тоби Алдервейрелд, Ян Фертонген и Муса Дембеле, а в сборной Франции – Юго Ллорис.

На втором месте по представительству оказались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", каждый из которых представлен семью игроками.

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