15:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Находившегося в розыске бразильца задержали после игры ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге


Болельщика сборной Бразилии задержали сотрудники Интерпола после матча чемпионата мира против Коста-Рики (2:0), сообщает телеграм-канал Mash.

Родриго Динарди находился в розыске в Бразилии, как член бригады, которая грабила почтовые отделения. Большая часть преступников была задержана в прошлом году, а Динарди удалось скрыться.

Сотрудники российского отделения Интерпол узнали, что находящийся в розыске преступник прибыл в Россию поболеть за свою сборную. Его решено было задержать после матча группового этапа Бразилия – Коста-Рика (2:0), который прошел на стадионе "Санкт-Петербург".

Бразилия – Коста-Рика

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