Награда для незаметных героев. Как выглядит медаль для волонтеров ЧМ-2018

В сети появилось видео, на котором показана медаль для волонтеров чемпионата мира-2018. На аверсе памятной награды изображены логотип ЧМ-2018, название города, в котором работал тот или иной доброволец и слово "Волонтеры", на реверсе - надпись "2018 FIFA World Cup Russia".

Во время мирового первенства в России в качестве волонтеров задействованы более 15 тысяч человек. Турнир проходит с 14 июня по 15 июля. В матче за третье место сыграют Бельгия и Англия (Санкт-Петербург, 14 июля, 17.00), в финале - Франция и Хорватия (Москва, "Лужники", 15 июля, 18.00).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь