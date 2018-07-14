22:45 14 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Надеюсь, вечеринка продолжится завтра". Мбаппе поздравил Францию с Днем взятия Бастилии


Нападающий сборной Франции  Кильян Мбаппе поздравил своих соотечественников с Днем взятия Бастилии, намекнув на завтрашнее продолжение праздника. Завтра сборная Франции сыграет с Хорватией в финале чемпионата мира в московских "Лужниках".

- Поздравляю всех с национальным праздником, надеюсь, он будет продолжаться до завтрашнего вечера, - написал Мбаппе в своем Твиттере.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Франция - Хорватия

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