"Надеюсь, вечеринка продолжится завтра". Мбаппе поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе поздравил своих соотечественников с Днем взятия Бастилии, намекнув на завтрашнее продолжение праздника. Завтра сборная Франции сыграет с Хорватией в финале чемпионата мира в московских "Лужниках".

- Поздравляю всех с национальным праздником, надеюсь, он будет продолжаться до завтрашнего вечера, - написал Мбаппе в своем Твиттере.

Bonne fête nationale à tous, espérons que la fête continue jusqu’à demain soir 🎉🇫🇷 pic.twitter.com/TvBT8DP00c – Kylian Mbappé (@KMbappe) 14 июля 2018 г.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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