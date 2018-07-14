"Надеемся, что сегодня у вас будет праздник". Сборная Англии обратилась к болельщикам перед матчем против Бельгии

Сборная Англии надеется доставить праздник своим болельщикам сегодня. Английская национальная команда сыграет против Бельгии в матче чемпионата мира-2018 за третье место.

- Вы были с нами во всех городах, которые мы посетили в России. Надеемся, что сможем доставить вам праздник сегодня, - сообщается в официальном Твиттере сборной Англии.

Wherever we've been in Russia, you've been with us. We hope we can deliver you something to celebrate today. 🤞#threelions pic.twitter.com/cPujY6MCLj – England (@England) 14 июля 2018 г.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 18.00 (время московское)

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