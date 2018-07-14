16:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Надеемся, что сегодня у вас будет праздник". Сборная Англии обратилась к болельщикам перед матчем против Бельгии


Сборная Англии надеется доставить праздник своим болельщикам сегодня. Английская национальная команда сыграет против Бельгии в матче чемпионата мира-2018 за третье место. 

- Вы были с нами во всех городах, которые мы посетили в России. Надеемся, что сможем доставить вам праздник сегодня, - сообщается в официальном Твиттере сборной Англии.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 18.00 (время московское)

Бельгия - Англия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто лучший футболист чемпионата мира-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
Материалы других СМИ