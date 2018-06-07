Надаль поделился своим самым прекрасным воспоминанием о футболе

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что самое его любимое воспоминание о футболе касается победы сборной Испании на чемпионате мира в ЮАР над Голландией (1:0).
- Мое самое прекрасное футбольное воспоминание – финал 2010 года в Южной Африке, - приводит Ubitennis слова Надаля. - Я был там.
Отметим, что эта победа на кубке мира стала первой для испанцев за всю их историю выступления.
Nadal: "My greatest football memory is the final of 2010 in South Africa, I was there" #RG18– Ubitennis (@Ubitennis) 7 июня 2018 г.