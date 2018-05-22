Национальная библиотека Чечни проведет встречи с футболистами во время ЧМ-2018

Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова в дни чемпионата мира по футболу проведет встречи с бывшими и действующими футболистами "Ахмата" (бывшего "Терека"). Первая встреча намечена на 2 июня.

Мы думаем, что нашим молодым читателям особенно будет интересно познакомиться с легендарной командой "Терек", пообщаться с футболистами, которые там играли. Мы запланировали целую серию встреч, в том числе с молодыми и подающими надежду игроками из клуба "Ахмат", - сказала директор учреждения Социта Исраилова. - 2 июня к нам придет известный футболист, он стоял у истоков грозненского "Терека" - Руслан Гаргаев, сегодня тренирует юных спортсменов. Это уникальный человек, который очень любит свое дело и может говорить про футбол бесконечно. Ему понравилась наша идея, он планирует привести игроков "Терека".

Одновременно в учреждении будет работать выставка "Легенды грозненского футбола" с архивными снимками с 1950-х годов до наших дней.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей