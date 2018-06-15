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Начало матча Марокко - Иран многие болельщики встретили в очередях на входе


Перед началом матча группы В ЧМ-2018 МароккоИран перед входом на территорию стадиона "Санкт-Петербург" образовались большие очереди.

Людям приходилось проходить тщательный досмотр, из-за которого задерживается проход к арене. На момент начала встречи пробки сохранялись, хотя их размер уступал тому, что происходило в марте на товарищеской игре между Россией и Францией - тогда многие зрители успели попасть на свои места ко второму тайму.

При этом из-за правил ФИФА образовались очереди и перед проходами на сектора - там снова проверяют билет и сумки, что требует время. (Игорь НОВИКОВ)

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Марокко - Иран

 

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