Начало матча Австрия - Германия откладывается из-за непогоды

Начало товарищеского матча между сборными Австрии и Германии откладывается из-за непогоды в Клагенфурте. Встреча должна была начаться в 19.00 по московскому времени.



Немцы являются участниками чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.