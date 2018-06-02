19:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Начало матча Австрия - Германия откладывается из-за непогоды

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Начало товарищеского матча между сборными Австрии и Германии откладывается из-за непогоды в Клагенфурте. Встреча должна была начаться в 19.00 по московскому времени. 

Немцы являются участниками чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи

 

Австрия - Германия

Расписание ЧМ-2018 - здесь 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Chester_9

только бы без травм(

19:56

баламошка

Небеса не хотят этой встречи, ибо от таких совокуплений рождаются Гитлеры. Имхо.

19:48

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