Начало матча Австрия - Германия откладывается из-за непогоды

Начало товарищеского матча между сборными Австрии и Германии откладывается из-за непогоды в Клагенфурте. Встреча должна была начаться в 19.00 по московскому времени.
Немцы являются участниками чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.
Начало товарищеского матча Австрия🆚Германия откладывается из-за непогоды в Клагенфурте🌧 pic.twitter.com/n69ZvkPYlR– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 2 июня 2018 г.
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Чемпионат мира 2018
Chester_9
только бы без травм(
19:56
баламошка
Небеса не хотят этой встречи, ибо от таких совокуплений рождаются Гитлеры. Имхо.
19:48