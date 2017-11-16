Началась продажа билетов на чемпионат мира-2018 в порядке живой очереди

Стартовал второй период первого этапа продажи билетов на чемпионат мира-2018, информирует пресс-служба ФИФА. В рамках данного этапа билеты реализуются в порядке живой очереди. Их продажа продлится до 28 ноября. На данный момент билеты на матч открытия и на финал не доступны для покупки.

Напомним, что первый период в рамках случайно жеребьевки проходил с 14 до 16 ноября. За это время было продано 622 117 билетов.

Второй этап начнется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.