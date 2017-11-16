Началась продажа билетов на чемпионат мира-2018 в порядке живой очереди

Стартовал второй период первого этапа продажи билетов на чемпионат мира-2018, информирует пресс-служба ФИФА. В рамках данного этапа билеты реализуются в порядке живой очереди. Их продажа продлится до 28 ноября. На данный момент билеты на матч открытия и на финал не доступны для покупки.
Напомним, что первый период в рамках случайно жеребьевки проходил с 14 до 16 ноября. За это время было продано 622 117 билетов.
Второй этап начнется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года.
Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BC-2018-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-16-%D0%BD%D0%BE
rusfed 2.0
Ее количество не жестко регулировано. Думаю, если общий спрос на билеты будет низкий, она появится, а если высокий - больше уже не появится
12:57
ladafan
если не доступна -это одно, а ее ща походу ваще нет( выкупили все). если тока потом добавят ....
12:54
rusfed 2.0
Для инфо: 4 категория - самая дешевая - на этом этапе недоступна. 3 категория на групповые матчи стоит от 6 тыщ руб
12:44