Наблюдательная комиссия Москвы готова помочь задержанным за драку аргентинцам

Общественная наблюдательная комиссия Москвы готова оказать любую помощь задержанным за драку в Нижнем Новгороде аргентинским болельщикам, сообщает "Р-Спорт". Ранее в СМИ появилось видео, на котором группа фанатов Аргентины избивает поклонника сборной Хорватии после матча чемпионата мира-2018, который хорваты выиграли 3:0. Правительство Аргентины попросило Россию депортировать фанатов.

- Сейчас неизвестна дальнейшая судьба задержанных аргентинских болельщиков, однако, если их доставят в центр временного содержания для депортации, мы готовы оказать им консультативную помощь, разъяснить весь процесс депортации и при надобности помочь с переводчиком, чтобы процесс возвращения на родину прошел для них максимально комфортно, - сказал ответственный секретарь столичного ОНК Иван Мельников.

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