Набиль Маалул: "Тунису, как и остальным арабским сборным, нужно изменить свою подготовку и образ жизни"

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул – о матче ЧМ-2018 со сборной Бельгии (2:5)

- Можете сравнить этот матч с игрой против Англии? Что изменилось?

- Тактика очень похожа. И английская, и бельгийская сборная имеют трех центральных защитников, по два нападающих. Но мне кажется, что английская команда играла выше и более агрессивно нападала. Бельгийцы попытались использовать пространство в центре поля между опорниками и центральными защитниками. Но оба этих соперника – очень сильны.

- Египет, Саудовская Аравия и Марокко уже вылетели. Теперь лишились шансов на проход в плей-офф вы. Вчера вы сказали, что весь арабский мир будет наблюдать за вашей игрой с Бельгией. Как считаете, вы разочаровали арабский мир сегодня?

- Нет, мы не разочаровали. И мы не отвернулись от арабских болельщиков. Безусловно, у всех упомянутых сборных есть общие проблемы. Нам нужно изменить кое-что в своей подготовке и образе жизни, которые не позволяют показывать футбол высокого уровня. Нужно еще два поколения, чтобы оказаться в элите. Пока мы очень далеки от этого. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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