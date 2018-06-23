17:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Набиль Маалул: "Тунису, как и остальным арабским сборным, нужно изменить свою подготовку и образ жизни"


Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул – о матче ЧМ-2018 со сборной Бельгии (2:5)

 - Можете сравнить этот матч с игрой против Англии? Что изменилось?

 - Тактика очень похожа. И английская, и бельгийская сборная имеют трех центральных защитников, по два нападающих. Но мне кажется, что английская команда играла выше и более агрессивно нападала. Бельгийцы попытались использовать пространство в центре поля между опорниками и центральными защитниками. Но оба этих соперника – очень сильны.

 - Египет, Саудовская Аравия и Марокко уже вылетели. Теперь лишились шансов на проход в плей-офф вы. Вчера вы сказали, что весь арабский мир будет наблюдать за вашей игрой с Бельгией. Как считаете, вы разочаровали арабский мир сегодня?

 - Нет, мы не разочаровали. И мы не отвернулись от арабских болельщиков. Безусловно, у всех упомянутых сборных есть общие проблемы. Нам нужно изменить кое-что в своей подготовке и образе жизни, которые не позволяют показывать футбол высокого уровня. Нужно еще два поколения, чтобы оказаться в элите. Пока мы очень далеки от этого. (Михаил ГОНЧАРОВ)

 

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Бельгия - Тунис

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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