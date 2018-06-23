Набиль Маалул: "Счет 2:5 означает, что Тунис стал посмешищем".

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул заявил, что доверяет решению арбитра поставить пенальти в ворота своей команды в начале матча ЧМ-2018 со сборной Бельгии (2:5).

- Во имя Аллаха милостивого и милосердного, как и ожидалось, матч оказался сложным и напряженным, - начал главный тренер сборной Туниса. - Попав в эту группу, мы изначально понимали, что Бельгия будет сложным соперником. Нужно понимать ее силу. Мы хотели бы извиниться перед нашими болельщиками, которых было много на трибунах. Мы сделали все, что в наших силах.

Счет 2:5 для меня, тренера, означает, что мы стали посмешищем. Мы были смешными на глазах у болельщиков. Надеюсь, что в следующих матчах мы сможем исправиться.

- Как считаете, момент с пенальти на первых минутах – ключевой в игре? И можете ли прокомментировать тот эпизод?

- Безусловно, это очень важный момент. В матче использовалась система ВАР, и если 11-метровый поставили, значит, он имел место. Я повтор не смотрел, но доверяю решению видеопомощника арбитра. Даже если не было пенальти, бельгийцы забили бы немало голов. Наш вратарь много раз спас команду.

- Почему Тунис допускал столько ошибок в обороне?

- Мы противодействовали Лукаку и Азару, любые недоработки против них приводят к голу. На 80 процентов исход матча зависит от боевого духа. Мы пропустили дважды, но потом сумели забить – наш боевой дух поднялся. Однако в конце тайма получили еще один мяч в свои ворота, и это повлияло отрицательно на нашу психологию. Плюс две вынужденные замены защитников, которые мы провели, могли повлиять на наш футбол.

- Кстати, как можете объяснить сразу две травмы защитников, и как будете решать эту проблему в дальнейших матчах?

- Надеюсь, мы справимся. Эти травмы – не мышечные. В первом случае речь идет о колене, во втором – о гематоме. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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