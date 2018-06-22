Набиль Маалул: "Хотим первой из арабских команд выиграть матч ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул выразил надежду, что его команде удастся одержать победу над Бельгией в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Игра состоится 23 июня на стадионе "Спартак".

- Лукаку, Азар, Менье, Карраско, Де Брёйне – у бельгийцев много звезд, будет очень непросто, но мы должны справиться, - цитирует "Р-Спорт" Маалула. - Мы выходим, чтобы победить. Игра с англичанами была дебютной на чемпионатах мира для большинства наших футболистов, теперь этого страха не осталось. Конечно, мы чувствуем ответственность, мы хотим первой из арабских сборных добиться победы на турнире.

Все взоры обращены на команду Туниса, от нас многого ждут, и мы не можем позволить себе разочаровать болельщиков. Оборона – слабое звено сборной Бельгии? У меня другое мнение. Иногда говорят, что и "Барселона" слаба в обороне, но это не так. Если у тебя сильные игроки в центре поля, значит, у тебя сильная защита. Наш будущий соперник – это не сборная Аргентина, где три-четыре игрока в принципе не участвует в обороне, и мы видим, к чему это приводит.

Бельгия -Тунис: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 15.00 (время московское)