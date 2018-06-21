На время ЧМ-2018 будет расширена пешеходная зона на Ильинке

На улице Ильинка в Москве будет создана безопасная зона для прогулок, которая проработает до окончания чемпионата мира, информирует пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

- Для удобства пешеходов на улице Ильинка будет организована безопасная зона для прогулок до конца чемпионата мира по футболу - за счет парковки будет увеличена пешеходная часть, - говорится в сообщении. - Просим автомобилистов обращать внимание на знаки и не парковаться там, где будет введен временный запрет.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018