На "Волгоград Арене" взошел газон

На волгоградском стадионе чемпионата мира-2018 взошел газон, информирует Welcome2018.com. Для посева использовано 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс. Зазеленевший газон перед использованием несколько раз постригут, после чего для прочности прошьют 20 миллионов синтетических волокон.



Параллельно на "Волгоград Арене" ведутся другие работы. Установлено более 50 процентов кровельного покрытия из полимерных материалов. Продолжается установка зрительских кресел на трибуны, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и витражное остекление арены и входных групп, а также благоустройство территории.



Отметим, что следующим летом "Волгоград Арена" примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.