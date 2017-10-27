На "Волгоград Арене" установили два светодиодных экрана

Рабочие завершили установку двух светодиодных экранов на стадионе ЧМ-2018 в Волгограде, сообщает welcome2018.com со ссылкой на генподрядчика строительства. Экраны размером 17х9 м расположены в верхних точках трибун между секторами B и С, A и D. Отмечается, что технические характеристики табло и их расположение позволят зрителям видеть изображение высокого качества с самых отдаленных мест, независимо от направления обзора и при любых погодных условиях.

Одновременно начался монтаж декоративного фасада, который будет выполнен в виде сетки из нержавеющей стали. Его установят с внутренней стороны металлической "короны" стадиона. Фасад будет играть роль барьера, способствующего рассеиванию воздушных потоков.

Кроме того, продолжается установка кресел на трибунах. На данный момент смонтировано более 28 тысяч.

"Волгоград Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.