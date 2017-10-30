На "Волгоград Арене" началась работа по прошивке газона

На "Волгоград Арене" с 28 октября началась работа по прошивке газона полимерным волокном, сообщает "Спорт-Инжиринг". Также отмечается, что на стадионе уже установлены светодиодные экраны и монтируется декоративный фасад.

Напомним, что "Волгоград Арена" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.