На Украине выступили против бойкота телевизионных трансляций чемпионата мира-2018

Президент харьковского "Металлиста-1925" Сергей Стороженко отметил, что неправильно будет отказываться от телевизионных трансляций чемпионата мира 2018 года. Он также добавил, что жители Украины имеют право смотреть матчи.
– Я считаю, что это событие планетарного масштаба и лишать граждан Украины этого зрелища – неправильно, – приводит Footboom слова Стороженко. – При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России.
Напомним, что Украина проиграла Хорватии (0:2) в заключительной встрече отборочного турнира ЧМ-2018 и не смогла пробиться в финальную часть.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Дополнительная информация
https://www.footboom.com/ukrainian/2/1513692320-sergey-storozhenko-specialistov-urovnja-kolliny-v-ukraine-ne-bylo-net-i-skoro-ne-budet.html