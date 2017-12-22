На Украине выступили против бойкота телевизионных трансляций чемпионата мира-2018

Президент харьковского "Металлиста-1925" Сергей Стороженко отметил, что неправильно будет отказываться от телевизионных трансляций чемпионата мира 2018 года. Он также добавил, что жители Украины имеют право смотреть матчи.

– Я считаю, что это событие планетарного масштаба и лишать граждан Украины этого зрелища – неправильно, – приводит Footboom слова Стороженко. – При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России.

Напомним, что Украина проиграла Хорватии (0:2) в заключительной встрече отборочного турнира ЧМ-2018 и не смогла пробиться в финальную часть.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.