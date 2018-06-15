На Украине транслируют матчи ЧМ-2018, чтобы показать ЧМ-2022

Директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что трансляция чемпионата мира-2018 ведется с целью погасить долг Национальной телекомпании Украины (НТКУ) перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). В мае он же сравнивал трансляцию ЧМ-2018 со смертью.

"Было подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами ("Интер" и "НТН") полного пакета ЧМ-2018. Долг НТКУ перед ЕСВ до конца года должен быть уплачен полностью, что открывает перед НСТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ 2022 в Катаре", – написал Аласания в Фэйсбуке.

На Украине сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью