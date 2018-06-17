На Украине раскритиковали военного, поддерживающего сборную России на ЧМ-2018

Украинского военного Сергея Голоскокова, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе, раскритиковали за фотографию с флагом России в знак поддержки нашей сборной на чемпионате мира-2018. Фотография появилась в одной из социальных сетей после матча Россия - Саудовская Аравия (5:0).

- Если Сергей запутался, тогда у него остается мало времени, чтобы определиться: или Украина, в которой он живет, работает, которую защищает, или "Россия, вокзал, чемодан", - говорится в сообщении организации "Союз воинов АТО Волыни" на Фейсбуке.

Организация также попросила сотрудников орагнов безопасности Украины обратить внимание на Голоскокова.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России.

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