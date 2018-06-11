На Украине назвали мракобесием попытки запретить трансляции ЧМ-2018

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко раскритиковал попытку властей запретить трансляцию матчей ЧМ-2018 на территории Украины. Также он назвал абсурдом заявления о том, что поездка на чемпионат мира может угрожать жизни и здоровью зрителей.

– Я считаю, что попытки провластных сил запретить трансляцию ЧМ по футболу в России являются абсолютно неправильными, – цитирует официальный сайт "Оппозиционного блока" Бойко. В РФ приехало множество команд со всего мира. И когда, например, будет играть команда Бразилии с Германией, почему эту игру нельзя показать? Что это за мракобесие такое? Мы категорически против того, чтобы людей ограничивали подобным образом.

Когда говорят, что пяти тысячам украинцев, которые купили билеты и поедут на ЧМ, будет там опасно, то я хочу напомнить, что у нас там 2,5 млн человек работают и зарабатывают деньги. И за прошлый год почти 1 млрд долларов от них пришел в Украину. Также хотел бы отметить избирательность выпадов нашей власти. Сегодня, например, президент США сказал, что нужно возвращать Россию в G8. И что-то я не вижу постановления Верховной Рады или заявления от МИДа, которые бы осудили его высказывания.