На Украине готовы компенсировать Вукоевичу штраф со стороны ФИФА

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко выступил со словами поддержки в адрес бывшего игрока киевского "Динамо" Огнена Вукоевича, который после появления в сети скандального видеоролика был выведен из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира, а также оштрафован. Поводом для санкций со стороны ФИФА стало то, что экс-полузащитник после победы над Россией (2:2, 4:3 – по пенальти) посвятил этот результат своей бывшей команде и всем украинцам. На этом же видео защитник "шашечных" Домагой Вида произнес на камеру "Слава Украине!"

"Огнен Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован…и это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине, – написал на своей странице в Фейсбуке Павелко. – Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет оспаривать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины окажет ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия "Слава Украине!".

Если же санкция ФИФА останется в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили из личных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется уплатить. Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен. Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!"

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