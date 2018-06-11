На тренировку сборной Австралии пришли около трех тысяч человек

В эти минуты сборная Австралии проводит тренировку на стадионе "Трудовые резервы" в Казани. На трибунах присутствует примерно три тысячи зрителей. В основном это дети, занимающиеся в спортивных школах города, но есть и взрослые болельщики. Австралийцы были удивлены таким теплым приемом и вручили министру спорта Татарстана Владимиру Леонову национальный музыкальный инструмент диджериду.

В занятии принимают участие все 23 футболиста. Первый матч группового этапа австралийцы проведут в Казани 16 июня против Франции. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Австралии на турнире в России, помимо французов, сыграет с Данией (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).

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