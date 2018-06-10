11:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На тренировке сборной Португалии присутствуют около 250 болельщиков

1

В Кратове началась открытая тренировка сборной Португалии, на которую болельщики могли попасть по пригласительным.

По официальным данным, тренировку могли посетить 500 человек, однако часть трибуны у поля заняли журналисты. По предварительным оценкам, на тренировку попали около 200-250 болельщиков, многие из которых учащиеся различных футбольных школ. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

1
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!