На тренировке сборной Португалии присутствуют около 250 болельщиков

В Кратове началась открытая тренировка сборной Португалии, на которую болельщики могли попасть по пригласительным.

По официальным данным, тренировку могли посетить 500 человек, однако часть трибуны у поля заняли журналисты. По предварительным оценкам, на тренировку попали около 200-250 болельщиков, многие из которых учащиеся различных футбольных школ. (Юлия ЯКОВЛЕВА)