На тестовом матче в Нижнем Новгороде ожидается 39 тысяч болельщиков

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что две первые тестовые игры на стадионе "Нижний Новгород", где присутствовало 15 и 26 тысяч зрителей, не вызвали никаких нареканий. По его словам, третий матч, в котором встретятся "Олимпиец" и "Луч-Энергия", с трибун арены собираются посмотреть 39 тысяч болельщиков.

Напомним, 6 мая в рамках 37-го тура ФНЛ "Олимпиец" сыграет с "Луч-Энергией", начало – в 15.00 по московскому времени.

- В настоящее время идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону, - цитирует сайт правительства Нижегородской области Никитина. - Создание временной инфраструктуры на период проведения чемпионата мира будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объеме. У нас была возможность проверить это на практике. В частности, на стадионе "Нижний Новгород" 15 и 28 апреля проведены два тестовых мероприятия, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. Стадион показал себя полностью готовым, тестовые мероприятия не выявили каких-либо критических проблем. 6 мая пройдет третий тестовый матч, планируемое количество зрителей – 39 тысяч.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе "Нижний Новгород" пройдут четыре игры группового этапа и по одному матчу в рамках 1/8 и 1/4 финала.