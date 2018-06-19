На стадионе в Волгограде прорвало трубу. Харри Кейн испугался

После матча группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Туниса (2:1) на "Волгоград Арене" произошел небольшой инцидент. В смешанной зоне прорвало трубу в потолке.

Когда вода внезапно полилась сверху на пол, наиболее ярко отреагировал автор дубля, форвард "Трех львов" Харри Кейн. Показалось, что нападающий испугался. (Юрий ГОЛЫШАК)

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