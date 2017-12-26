13:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На стадионе в Саранске завершен монтаж табло

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На стадионе в Саранске, который строится к ЧМ-2018, завершен монтаж табло. Как сообщает "Спорт-Инжиниринг", всего на арене установлено два табло с видео.

Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната прозрачной части кровли. На эти работы уйдет от 2 до 3 недель.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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S.U.B.A.

Никогда не пойму за какие заслуги дали Саранску проводить ЧМ?КИНУВ ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ КРАСНОДАР!

14:46