На стадионе в Саранске завершен монтаж табло

На стадионе в Саранске, который строится к ЧМ-2018, завершен монтаж табло. Как сообщает "Спорт-Инжиниринг", всего на арене установлено два табло с видео.
Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната прозрачной части кровли. На эти работы уйдет от 2 до 3 недель.
На строящемся в Саранске к ЧМ-2018 стадионе завершился монтаж видео табло. Всего, как видно на наших фото, на "Мордовия Арене" их установлено два. Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната светопрозрачной части кровли. Закончить этот вид работ планируют через 2-3 недели pic.twitter.com/ug4k4yQ4n2– Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 26 декабря 2017 г.
S.U.B.A.
Никогда не пойму за какие заслуги дали Саранску проводить ЧМ?КИНУВ ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ КРАСНОДАР!
14:46