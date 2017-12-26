На стадионе в Саранске завершен монтаж табло

На стадионе в Саранске, который строится к ЧМ-2018, завершен монтаж табло. Как сообщает "Спорт-Инжиниринг", всего на арене установлено два табло с видео.

Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната прозрачной части кровли. На эти работы уйдет от 2 до 3 недель.