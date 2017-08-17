На стадионе в Калининграде засеяли газон

Завершен засев газона на стадионе в Калининграде, который примет матчи ЧМ-2018. Как сообщает Welcome2018, газон посеяли на сложную конструкцию "пирога" поля высотой 1,2 метра, в которую заложены системы дренажа, обогрева, полива, установлены датчики контроля температуры корневой системы. Управлять системой на стадионе станет возможно при помощи сенсорной панели с дистанционным управлением поливом, расположенной в техническом помещении.

Спустя 1,5-2 месяца, после всхода газона, он будет прошит специальным синтетическим волокном, который исключит возможность повреждения и вырывания фрагментов травяного покрытия.

В 2018 году Калининград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.