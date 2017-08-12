На стадионе в Калининграде установлено первое информационное табло

На калининградском стадионе чемпионата мира-2018 установлено и подключено первое информационное табло, сообщает официальный сайт компании "Спорт-Инжиниринг". Монтаж второго экрана близится к завершению. Начаты работы по благоустройству территории и отделке наружных лестниц. Футбольное поле уже подготовлено к засеву, который начнется на следующей неделе.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.