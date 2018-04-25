17:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На стадионе "Санкт-Петербург" начался монтаж временных трибун для матчей ЧМ-2018

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Начались работы по строительству временных трибун на 14-й отметке стадиона "Санкт-Петербург", сообщается на официальном сайте "Зенита". После монтажа арена будет во время матчей чемпионата мира-2018 будет вмещать 68 172 зрителей.

Сейчас стадион рассчитан на 56196 человек. Временные трибуны не сертифицированы для проведения матчей чемпионата России.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).


 

 

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-04-25-na-stadione-sankt-peterburg-nachalsya-montazh-vremennykh-tribun-dlya-matchey-chempionata-mira.htm

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

потом окажется, что монтаж начали там, где поле должно закатываться - и будут с ЦСКА играть на выкаченном поле.

18:04

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