На стадионе "Санкт-Петербург" начался монтаж временных трибун для матчей ЧМ-2018

Начались работы по строительству временных трибун на 14-й отметке стадиона "Санкт-Петербург", сообщается на официальном сайте "Зенита". После монтажа арена будет во время матчей чемпионата мира-2018 будет вмещать 68 172 зрителей.
Сейчас стадион рассчитан на 56196 человек. Временные трибуны не сертифицированы для проведения матчей чемпионата России.
В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-04-25-na-stadione-sankt-peterburg-nachalsya-montazh-vremennykh-tribun-dlya-matchey-chempionata-mira.htm
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shpasic
потом окажется, что монтаж начали там, где поле должно закатываться - и будут с ЦСКА играть на выкаченном поле.
18:04