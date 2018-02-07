20:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На стадионе "Самара Арена" рухнул парник

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На стадионе "Самара Арена", который строится к чемпионату мира-2018​, произошло обрушении конструкции, которая служила парником для укладки газона, сообщает 63.ru. Никого из рабочих падающие конструкции не задели.Теперь планируется заново собирать теплицу.

"Самара Арена" должна быть сдана в эксплуатацию через 2 месяца, 1 апреля. Ожидается, что первый тестовый матч на ней пройдет 7 апреля – "Крылья Советов" в рамках турнира ФНЛ примут "Спартак-2".

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-РикаСербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), УругвайРоссия (25 июня) и СенегалКолумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Дополнительная информация

http://63.ru/text/gorod/396119792467968.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Shakuille O'Neal

До сдачи стадиона меньше двух месяцев, а там конь не валялся. Мутка не уследил.

22:05

Helicopter

Сильный снегопад.

21:45

Thomas_Boy_

Недаром нас предупреждали, что возможны провокации со стороны госдепа. Вот, парник обрушили.

20:54

баламошка

Скоро на стадионе Распил-Арена рухнет стадион.

20:51

Beard

пора начинать переживать за крыши стадионов!

20:44

баламошка

Российские строители не смогли построить надёжный парник.

20:20