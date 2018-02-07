На стадионе "Самара Арена" рухнул парник

На стадионе "Самара Арена", который строится к чемпионату мира-2018​, произошло обрушении конструкции, которая служила парником для укладки газона, сообщает 63.ru. Никого из рабочих падающие конструкции не задели.Теперь планируется заново собирать теплицу.

"Самара Арена" должна быть сдана в эксплуатацию через 2 месяца, 1 апреля. Ожидается, что первый тестовый матч на ней пройдет 7 апреля – "Крылья Советов" в рамках турнира ФНЛ примут "Спартак-2".

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания– Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня) и Сенегал – Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).