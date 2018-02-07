На стадионе "Самара Арена" рухнул парник

На стадионе "Самара Арена", который строится к чемпионату мира-2018, произошло обрушении конструкции, которая служила парником для укладки газона, сообщает 63.ru. Никого из рабочих падающие конструкции не задели.Теперь планируется заново собирать теплицу.
"Самара Арена" должна быть сдана в эксплуатацию через 2 месяца, 1 апреля. Ожидается, что первый тестовый матч на ней пройдет 7 апреля – "Крылья Советов" в рамках турнира ФНЛ примут "Спартак-2".
В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания– Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня) и Сенегал – Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Сборная России (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала
- Спартак-2
Shakuille O'Neal
До сдачи стадиона меньше двух месяцев, а там конь не валялся. Мутка не уследил.
22:05
Helicopter
Сильный снегопад.
21:45
Thomas_Boy_
Недаром нас предупреждали, что возможны провокации со стороны госдепа. Вот, парник обрушили.
20:54
баламошка
Скоро на стадионе Распил-Арена рухнет стадион.
20:51
Beard
пора начинать переживать за крыши стадионов!
20:44
баламошка
Российские строители не смогли построить надёжный парник.
20:20