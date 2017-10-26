На стадионе "Нижний Новгород" завершена прошивка газона

На стадионе "Нижний Новгород", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, подошла к концу процедура прошивки газона, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу компании ''Стройтрансгаз'' – генерального подрядчика строительства. Финальный этап подготовки поля начался 12 октября и продлился 2 недели.

Как отмечается в сообщении подрядчика, на стадионе завершились работы по стабилизации корневой системы искусственными нитями. Эта технология, разработаная в Голландии, позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами.

На данный момент на стадионе, вместимость которого во время чемпионата мира составит 45 тысяч мест, продолжается монтаж зрительских кресел. На данный момент завершена установка более 37 тысяч сидений.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Стадион "Нижний Новгород" примет шесть матчей турнира, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.