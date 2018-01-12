На стадионе "Нижний Новгород" завершен монтаж ветрозащитных мембран

Строители стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде завершили монтаж специальных ветрозащитных мембран, сообщает nizhny2018.ru. "На 44 круглые колонны закреплены ветрозащитные мембраны белого и синего цветов, выполненные из особо прочного поливинилхлорида. Установленное за поясом из 88 трехгранных колонн волнообразное полотно, визуально отражающее мотивы волжского ветра и речного простора, стало хорошим фоном для восприятия внешнего фасада стадиона", - говорится в сообщении гензастройщика арены.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.